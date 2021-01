Mtb, vittoria di categoria per Ciancarini al Roma Master Cross

Gli atleti della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini non sono tornati a mani vuote da Roma, dove hanno preso parte con eccellenti risultati alla prima prova del Roma Master Cross 2021. L’irrinunciabile appuntamento con lo storico circuito ciclocrossistico capitolino di patron Enzo Martino, sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, è tornato a conquistare la scena del mese di gennaio con le dovute restrizioni anti Covid-19, dando l’occasione agli atleti del sodalizio altolaziale di esprimersi al meglio nella gara disputata a Castel di Leva nella location del Myflyzone-Bike Park. Angelo Ciancarini si è preso il lusso di firmare il primo successo stagionale tra i master 7, in grande spolvero anche gli altri compagni di squadra Gianluca Marinucci (3°M6), Mauro Gori (4°M6), Luca Frenguellotti (6°M4), Giuseppe Cherubini (10°M6), Daniele Bagnoli (9°M5), Claudio Albanese (5°M6), Vincenzo Scozzafava (6°M7) e Sandro Costa (7°M7). Pochi giorni prima, è toccato a Claudio Albanese marcare la presenza come unico esponente del team santamarinellese in Puglia ai Campionati Italiani Ciclocross di Lecce sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana: sui prati del Parco di Belloluogo della città leccese, il biker romano ha terminato in undicesima posizione la propria gara riservata ai master 6.