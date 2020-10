Mtb, Stefanini super al Giro di Sardegna

Si è conclusa nel migliore dei modi l’esperienza al Giro di Sardegna per Pierluigi Stefanini che ha saputo esibire una prestazione all’altezza delle aspettative, nonché habituèe della corsa a tappe amatoriale sarda che ha disputato fino al 16 ottobre scorso ad Alghero nella parte nord-occidentale dell’isola. Lo stradista di Civitavecchia ha ottenuto nello specifico un 16° assoluto e primo M6 nella gara inaugurale coincidente con la Mediofondo Giro di Sardegna dove ha preso la maglia a carattere internazionale come leader della sua categoria, quinto miglior tempo di categoria M6 nella seconda frazione a cronometro di 15 chilometri, 24°assoluto e sesto di categoria M6 nella terza giornata che presentava un tracciato decisamente più impegnativo. Con l’aggiunta di una cronometro a squadre e due tappe in linea impegnative nell’entroterra di Alghero, Stefanini ha colto altre due affermazioni di categoria M6 ed ha portato a termine la propria fatica al 17°posto assoluto. Anche il ciclocross ha tenuto impegnato il team santamarinellese in occasione del Giro d’Italia Ciclocross nella vicina Ladispoli dove Mauro Gori e Daniele Bagnoli hanno ottenuto rispettivamente il settimo posto tra i master 6 e il quindicesimo tra i master 5.