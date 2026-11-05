Debutto nel Circuito Laziale Ciclocross per gli alfieri della MTB Santa Marinella, che hanno recitato un ruolo di primo piano a Campoverde di Aprilia, cogliendo piazzamenti di prestigio che confermano l’alto livello competitivo del sodalizio santamarinellese presieduto da Stefano Carnesecchi.

In grande evidenza, al Cross Campoverde – Memorial Renato Badiali, Federico Forti (secondo tra i master 4) e Paolo Tempestini (secondo tra i master 6). Sul terzo gradino del podio si sono inseriti Mauro Gori (master 7), Marco Deciano (master 6) e Vincenzo Scozzafava (master 8). A completare l’esaltante prova di squadra giungono le valide prestazioni di Daniele Bagnoli e Claudio Albanese, quarti rispettivamente nelle categorie master 6 e master 7. In Veneto Michele Feltre ha confermato la sua leadership nella categoria supergentlmen B: di nuovo primo a Ponte nelle Alpi (Memorial Giuseppe Calearo).

I risultati colti sui campi di gara fanno comunque ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti in calendario, dove la squadra sarà attesa a nuovi ed impegnativi confronti di gar nei vari circuiti di ciclocross a carattere regionale e nazionale.