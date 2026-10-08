Mtb Santa Marinella: raffica di vittorie e podi tra fuoristrada, ciclocross e strada

Riceviamo e pubblichiamo. Continua a regalare grandi soddisfazioni su molteplici fronti la stagione agonistica della Mtb Santa Marinella, impegnata con successo nelle più svariate discipline delle due ruote.

In terra veneta, nell’ambito dell’Endurance Prestige Italy, a Jesolo la compagine santamarinellese ha conquistato alla Jesolo 6H Mtb un brillante primo e secondo posto di categoria tra i master 7 grazie alle eccellenti prestazioni offerte da Gianfranco Mariuzzo e Fabio Giammarchi. La seconda piazza ottenuta sul traguardo jesolano ha peraltro consentito allo stesso Giammarchi di attestarsi al vertice della classifica generale della categoria master 7 al termine delle varie tappe previste, coronando così la sua cavalcata con la prestigiosa vittoria finale nel circuito dell’Endurance Prestige Italy.

Sempre per quanto riguarda il settore fuoristrada, impegni di rilievo si sono avuti anche nel ciclocross, dove un sempre convincente Michele Feltre si è messo in grande evidenza nel doppio appuntamento corso tra Vicenza (La Via dei Berici Ciclocross) e Villorba (Trofeo Cantina Pizzolato), ottenendo un duplice primo posto di categoria tra i supergentlemen B.

Per il ciclismo su strada, Pierluigi Stefanini è stato autore di una prova di grande spessore che lo ha visto cogliere un ottimo secondo posto di categoria master 7 a Orte.

La squadra altolaziale ha fatto la sua bella figura anche nell’incantevole scenario toscano de L’Eroica a Gaiole in Chianti, dove Stefano Martinelli e Gianluca Piermattei hanno portato a termine con successo l’impegnativa e iconica cicloturistica d’epoca.

Mtb Santa Marinella