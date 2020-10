Mtb Santa Marinella protagonista in Sardegna e all’Isola d’Elba

Una fine settimana di ottime prestazioni quella che ha visto la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini grande protagonista in due isole (Elba e Sardegna) e in due differenti discipline. La Capoliveri Legend Cup, valevole per l’assegnazione dei titoli tricolori marathon FCI, ha visto mettersi in luce per il team altolaziale Sandro Costa che è riuscito a completare la propria fatica sul percorso marathon di 80 chilometri con il 50°posto di categoria tra i master 7, supportato lungo il tracciato da Caterina Ameglio che ha fornito assistenza al corridore di Civitavecchia. Con un gran bel rendimento e con l’obiettivo di lasciare ancora il segno al Giro di Sardegna si sta mettendo in luce Pierluigi Stefanini, habituèe della corsa a tappe amatoriale sarda che è calendarizzata fino al 16 ottobre. Lo stradista di civitavecchia si è comportato in modo egregio nelle prime tre giornate di corsa: 16°assoluto e primo M6 nella gara inaugurale coincidente con la Mediofondo Giro di Sardegna dove ha preso la maglia a carattere internazionale come leader della sua categoria, quinto miglior tempo di categoria M6 nella seconda frazione a cronometro di 15 chilometri, 24°assoluto e sesto di categoria M6 nella terza giornata che presentava un tracciato decisamente più impegnativo.