Mtb Santa Marinella protagonista al Roma Master Cross: dominio nella classifica a squadre

Ancora una prova convincente per la Mtb Santa Marinella, protagonista della terza tappa del Roma Master Cross, disputata presso il Centro Ippico Olgiata di Roma. Il circuito capitolino di ciclocross, giunto alla trentesima edizione, ha visto gli atleti santamarinellesi conquistare numerosi piazzamenti di rilievo.
Tra i risultati migliori spiccano il secondo posto di Gianluca Magnante (M1), Giuseppe Calò (3° M5) e Paolo Tempestini (2° M6), oltre alle buone prestazioni di Federico Forti, Luca Presta, Daniele Bagnoli, Marco Deciano, Marcello Befani, Mauro Gori, Claudio Albanese e Walter De Leonardi.
Ottimi riscontri anche nella classifica generale, dove Magnante, Deciano e Gori guidano le rispettive categorie, mentre Forti, Calò e Bagnoli occupano posizioni di vertice.
Il bilancio della trasferta romana conferma così l’eccellente momento della società di Santa Marinella, saldamente al primo posto nella graduatoria a squadre, con un margine rassicurante sulle dirette concorrenti.