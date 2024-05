Mtb Santa Marinella, Pierluigi Stefanini in gran forma e protagonista al Giro di Sardegna

Continua a collezionare risultati di prestigio la Mtb Santa Marinella che ha ricevuto le soddisfazioni maggiori con Pierluigi Stefanini tra i migliori in assoluto del Giro della Sardegna amatori a tappe.

Il corridore di Civitavecchia è reduce dalla decima partecipazione consecutiva in questo format di gare a tappe che si svolge tradizionalmente sull’isola, nella festività del 25 aprile, con gare in linea e a cronometro.

In questa edizione 2024 del Giro di Sardegna, disputata a Marina di Orosei, il risultato di maggiore concretezza Stefanini lo ha ottenuto classificandosi in 24esima posizione assoluta nel Medio Giro e terzo di categoria tra i master 6.

Pierluigi Stefanini: “Malgrado tutte le fatiche, vinco oppure riesco sempre a stare sul podio in questa esperienza decennale al Giro di Sardegna. Quest’anno è stata dura confermarsi a podio perché in corsa c’erano gli stranieri. Sono riuscito a fare del mio meglio vincendo la combinata dei tempi tra la cronometro e in alcuni tratti di percorso tra la prima e la quinta tappa”.

Rientrato dalla Sardegna, altra eccellente prestazione di Stefanini che ha preso parte in Toscana al Trofeo Città di Magliano in Toscana classificandosi quinto di categoria master 6 e nella stessa corsa ha ritrovato il ritmo gara Ludovico Cristini che si è classificato terzo assoluto e secondo di categoria master 1.

Nella mountain bike i migliori riscontri domenicali sono arrivati da Daniele Mancini che ha ottenuto il terzo posto di categoria master 4 a Ronciglione in occasione della Cimini Race-Granfondo di Viterbo.

A Vallerotonda era impegnato Cristiano Mastropietro alla Mtb Valle dell’Inferno Legend conclusa all’ottavo posto di categoria tra i veterani 2.