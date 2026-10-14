Riceviamo e pubblichiamo. La Mtb Santa Marinella ha dato ufficialmente il via alla stagione agonistica del ciclocross, debuttando ufficialmente nel periodo autunnale-invernale in occasione del Roma Master Cross. Nonostante il breve lasso di tempo intercorso tra le ultime gare su strada e in mountain bike, la squadra guidata dal presidente Stefano Carnesecchi ha dimostrato, con risultati lusinghieri, di essere già in ottima forma.

A Roma, presso il parco Myflyzone nel quartiere di Castel di Leva, i portacolori santamarinellesi hanno inanellato una serie di ottimi piazzamenti.

A trionfare in primis è stato Gianluca Magnante, primo tra i master 1. Sul podio anche Giuseppe Calò, secondo tra i master 5, Vincenzo Scozzafava secondo tra i master 8 e Mauro Gori terzo tra i master 7. Il resto della squadra ha chiuso con onore le proprie prove: Federico Forti quinto tra i master 4; Marco Deciano quarto e Daniele Bagnoli settimo tra i master 6, seguiti da Marcello Befani all’ottavo posto; Claudio Albanese quinto e Walter De Leonardi sesto tra i master 7.

L’avvio del ciclocross ha visto protagonista anche Michele Feltre, impegnato al Trofeo Ciclocross Città di San Donà di Piave, noto come “CX La Piave”, in Veneto, concludendo al primo posto tra i supergentlemen B.

Sempre in terra veneta, Gianfranco Mariuzzo ha partecipato alla Jesolo Social Gravel. Pur trattandosi di un evento non competitivo, ha dato prova di grande resistenza e determinazione, portando a termine l’impegnativo percorso dopo 7 ore e 15 minuti di pedalata.

Mtb Santa Marinella