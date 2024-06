Mtb Santa Marinella, Mastropietro tra i migliori al via della Granfondo del Vulture

Per la mountain bike, invece, si è comportato egregiamente Aldo Olivieri che ha terminato in quarta posizione di categoria master 6 la prova della XCO Coppa Piemonte Mtb a Borgo d'Ale nel torinese

Continuano a pedalare a passo spedito e su più discipline gli atleti della Mtb Santa Marinella riportando bei piazzamenti. È stato il ciclismo su strada a tenere banco con la Granfondo del Vulture portata a termine da Cristiano Mastropietro che è riuscito a cogliere il quindicesimo posto di categoria master 3 nel percorso lungo anche se ha avuto qualche piccolo problema con la ruota anteriore e il freno della bici. Nonostante questo momento di sfortuna all’inizio, è riuscito a finire la gara. Romano di Genazzano, in forza alla squadra santamarinellese da quattro anni, Mastropietro è tra i corridori più rappresentativi in ambito multidisciplinare in quanto oltre a praticare strada non disdegna in tutto l’arco della stagione la mountain bike, il ciclocross e il gravel che lo tengono impegnato durante l’anno.

Per la mountain bike, invece, si è comportato egregiamente Aldo Olivieri che ha terminato in quarta posizione di categoria master 6 la prova della XCO Coppa Piemonte Mtb a Borgo d’Ale nel torinese.

Ancora fuoristrada con la Marathon degli Stazzi a Scanno in Abruzzo ma nel percorso point to point di 42 chilometri dove a ben figurare sono stati Ludovico Cristini (tredicesimo assoluto e secondo di categoria master 1) e Fabio Giannotti (23° di categoria master 3).