Mtb Santa Marinella, due top-10 di categoria per Albanese e Gori

Ha incamerato un’altra bella domenica la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che conferma una stagione ad altissimi livelli e all’insegna della continuità in tutti i settori delle due ruote. Nel caldo torrido di Labico, ancora una volta gli alfieri del team santamarinellese si sono fatti notare con buone performances in una gara particolarmente difficile anche per l’altimetria prendendo il via alla Granfondo Mtb di Labico, prova del circuito Pedalatium Off Road. A ranghi ridotti, tra i risultati degni di nota il quinto posto di Mauro Gori tra i gentlemen 2, il settimo di Claudio Albanese tra i gentlemen 2, l’undicesimo di Daniele Bagnoli tra i gentlemen 1 e il sedicesimo di Luca Frenguellotti tra i veterani 2.