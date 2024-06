Sono sempre impegnati gli atleti della Mtb Santa Marinella che confermano di attraversare un buon momento di forma nelle specialità mountain bike e strada.

A Supino ha avuto luogo la seconda edizione del Trofeo Supino Bike XCO in cui si sono messi in evidenza Giuseppe Cherubini (3°M6), Daniele Mancini (4°M4), Giuseppe Calò (13°M4), Massimiliano Chiavacci (8°M5). La gara di Supino ha chiuso il cerchio per l’assegnazione del campionato regionale CSI Lazio in ambito individuale e i riscontri sono stati ottimi: primo posto per Cherubini tra i master 6, secondo Mancini tra i master 4 e ancora un secondo posto di Chiavacci tra i master 5.

Bilancio positivo anche su strada: si è dato un gran da fare Cristiano Mastropietro alla Granfondo Terre dei Varano nelle Marche, valevole per l’assegnazione dei titoli italiani granfondo FCI, riuscendo a mettere nelle gambe 125 chilometri con quasi 2.500 metri di dislivello, finendo la gara al quattordicesimo posto tra i master 4 e nono nella medesima categoria nella graduatoria ristretta ai tesserati FCI. Non da meno, in Veneto, Michele Feltre che ha ottenuto il terzo posto di categoria tra i master 6 a San Pietro di Stra.