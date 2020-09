Mtb, Ruggiero e Mariuzzo brillano al Trofeo Città di Meduna

Ha fatto subito bottino pieno la Mtb Santa Marinella Cicli Montanini nel trevigiano, in occasione della 13°edizione del Trofeo Città di Meduna che è stata contraddistinta dalla partecipazione di 300 concorrenti. I bikers del sodalizio altolaziale del presidente Stefano Carnesecchi non sono voluti mancare nell’evento di ripartenza del settore mountain-bike nel Veneto a Meduna di Livenza, messo a punto dal Velo Club Meduna e disegnato su un tracciato di 7 chilometri lungo gli argini del fiume Livenza.

Libero Ruggiero si è tolto la soddisfazione di aggiudicarsi la categoria master 2 con una straordinaria volata su Andrea Tonel e Alessio Fattori mentre ancora più netta l’affermazione di Gianfranco Mariuzzo tra i master 6 davanti a Giuseppe Dal Grande e Flavio Zoppas. In gara anche Michele Feltre sul terzo gradino del podio tra i master 7 dietro Fabrizio Stefani e Maurizio Borsato per un Trofeo Città di Meduna che ha iniziato a far vedere il buon lavoro e la brillante condizione di ogni singolo atleta nelle gare post lockdown. La Mtb Santa Marinella riprenderà subito confidenza con le gare endurance: l’occasione per lasciare il segno arriverà questo imminente fine settimana con la partecipazione alla Sei Ore delle Morette in Toscana a Larciano.