Mtb: Mariuzzo, Ciarloni, Giannotti, Stefanini, Risoluti e Magnante i protagonisti della domenica multidisciplinare

Tanti buoni risultati per la Mtb Santa Marinella in più gare disputate in diverse zone d’Italia sia nella mountain bike che su strada

Anche in questo avvio di stagione, la Mtb Santa Marinella continua a diversificare la propria attività multidisciplinare in più gare disputate in diverse zone d’Italia sia nella mountain bike che su strada.

È di un secondo posto tra i master 6 il risultato ottenuto da Gianfranco Mariuzzo nel cross country a Rive D’Arcano (Moreniche Bike Race) in Friuli Venezia Giulia. A Marco Giannotti la 45°posizione di categoria master 3 alla Bacialla Bike, prima prova del circuito Maremma Tosco-Laziale in quel di Terontola in Toscana.

Per quel che concerne l’attività agonistica su strada, l’8 marzo scorso a Ribolla in Toscana (prima prova Trittico di Maremma) settimo posto di categoria master 6 per Pierluigi Stefanini, il 9 marzo buon piazzamento in gruppo per Leonardo Ciarloni a Doganella di Ninfa (Gran Premio Bandelloni).

È toccato a Gianluca Magnante prendere parte alla prima gara a cronometro della stagione a Paestum (Cronometro dei Templi) che l’ha conclusa in dodicesima posizione assoluta e sesto di categoria master 1.

Altro evento su strada nel Lazio la Granfondo Rerum Novarum a Carpineto Romano dove hanno marcato la presenza Fabio Risoluti col sesto posto di categoria gentleman 1 nel percorso lungo e Pierluigi Stefanini col sesto posto tra i gentleman 2 nel tracciato medio.