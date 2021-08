Mtb, Feltre sugli scudi a Sospirolo

La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini non è tornata a mani vuote dalla Cross Country di Sospirolo dove hanno preso parte con eccellenti risultati ad appannaggio di Michele Feltre. Sugli sterrati del bellunese, il biker veneto ha faticato non poco per mettere il sigillo sul primato di categoria master 7 con una manciata di secondi su Maurizio Borsato. Unico stradista all’opera ancora una volta Pierluigi Stefanini: 23°posto assoluto e decimo di categoria master 6 alla Sticciano-Sticciano in Toscana. In un clima decisamente conviviale, si è festeggiata la vittoria di Andrea Somma e Gianluca Piermattei tra i solitari e il terzo posto di Diego Salerni alla recente Sei Ore del Tancia, il tutto in una cena alla presenza del presidente Stefano Carnesecchi, del vice Fabio Pisanelli e di alcuni membri del direttivo.