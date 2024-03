Mtb, esordio nella granfondo su strada per Mastropietro a Latina

Mtb Santa Marinella inossidabile anche nel ciclismo su strada in cui ha fatto la propria comparsa alla recente Granfondo Città di Latina in occasione dell’apertura stagionale del circuito PedaLatium. I colori neroverdi fluo si sono visti nel gruppo degli oltre 400 partecipanti grazie a Cristiano Mastropietro che ha disputato la granfondo di 107 chilometri portata a termine in 3.27’50”, 148°assoluto e 25°di categoria veterani 2. La seconda domenica di marzo ha proposto solamente questo appuntamento in virtù dell’annullamento a Vidor in Veneto del Trofeo Eclisse GP Sogno Veneto di mountain bike cross country, nella quale erano iscritti Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre, così come non avrà luogo la terza prova del Campionato Regionale CSI Lazio di mountain bike cross country a Blera domenica 17 marzo alla quale aveva aderito in massa la compagine santamarinellese.