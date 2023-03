Mozione urgente del Pd: “Urge una copertura per l’ecocentro”

La mozione servirebbe per impegnare il sindaco sulla copertura dell'ecocentro

Una mozione urgente sull’ecocentro. E’ quella presentata dal Pd Civitavecchia nella giornata odierna. Secondo i dem la mancanza di una idonea copertura dell’ecocentro determina un ammaloramento dei materiali riutilizzabili. Per questo i democratici chiedono un impegno del sindaco a ricoprire il materiale in buono stato che in alternativa subirebbe le intemperie.

Di seguito la mozione urgente presentata.

Oggetto: Realizzazione di idonea copertura per l’Ecocentro comunale

Premesso che l’attivazione dell’Ecocentro ha costituito e costituisce un momento essenziale nel processo di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che, secondo quanto riportato sui media dall’amministratore di CSP, attualmente nell’Ecocentro si movimenta una quantità di materiale pari a circa 60 tonnellate a settimana con un ricavo economico di circa 30.000 euro mensili;

Visto che, nell’ambito del suddetto, è operativo un servizio di selezione e riciclo di materiali ed oggetti idonei al riutilizzo messi a disposizione gratuitamente dei cittadini;

Considerato che la mancanza di una idonea copertura dell’Ecocentro determina, in condizioni di maltempo, un ammaloramento dei materiali riutilizzabili, una netta riduzione delle attività della struttura oltre ad un marcato disagio per cittadini ed operatori.

Per quanto sopra esposto il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

ad avviare l’iter per la realizzazione di una idonea copertura dell’Ecocentro ai fini di preservare il materiale in buono stato, consentire ai cittadini di accedere senza disagi a tale servizio ed agli operatori di svolgere con continuità ed in condizioni dignitose il loro proficuo lavoro.

Civitavecchia 21 marzo ’23

il Gruppo Consiliare del Partito Democratico

Marco Piendibene, Marina De Angelis, Marco Di Gennaro, Patrizio Scilipoti