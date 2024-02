Mozione di sfiducia a Tidei, voto bis e richiesta ancora respinta

Riceviamo e pubblichiamo. Con 9 voti contrari e 5 cinque favorevoli è stata, nuovamente, bocciata senza appello la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Pietro Tidei presentata dai consiglieri di minoranza . Si è chiusa in pochi minuti, trattandosi come era stato detto di una mera formalità, la seduta di consiglio convocata per procedere ad una seconda votazione nominale dei singoli consiglieri. che hanno risposto alla domanda posta dal presidente del consiglio Emanuele Minghella dichiarandosi favorevoli o contrari alla mozione . “La seduta come era prevedibile ha confermato l’esito della votazione dello scorso 3 febbraio. Ha riferito il sindaco Tidei.- La maggioranza è tornata in aula e ha respinto con la stessa convinzione la sfiducia nei miei confronti. Un risultato annunciato, che certo non desta stupore, e che conferma ancora una volta, che la squadra di governo che i cittadine ed elettori hanno scelto per guidare questa città è coesa, e motivata a portare avanti il suo programma . Insieme a tutti gli assessori, i consiglieri eletti e i delegati, continueremo a lavorare per lo sviluppo di Santa Marinella, e lo faremo sempre con gli stessi entusiasmo, attenzione e impegno. Spero che, con il voto di questa sera si possa porre fine anche a tante inutili e strumentali polemiche che in realtà definirei solo chiacchiericcio da bar, poiché è evidente che la mozione di sfiducia non ha trovato alcuna sponda tra i componenti della maggioranza. Colgo l’occasione per ribadire che siamo disponibili, sempre, ad aprire un sereno confronto con l’opposizione, purché si basi su tematiche costruttive e su un dialogo sereno”. Il sindaco Pietro Tidei.