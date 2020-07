Movimento Civico Tarquinia: presentate due nuove mozioni

Oggi abbiamo protocollato al presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla sua Giunta due mozioni (delle quali si allega il contenuto) di particolare interesse per i nostri concittadini.

La prima è rivolta ad impegnare il Consiglio Comunale nell’attivarsi affinchè si possa aggiungere alla detrazione fiscale prevista dalla Legge 160/2019 e s.m.i., la quota mancante pari al 10% delle spese da sostenere (non prevista dal contributo statale) per gli interventi di rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura.

Tutto ciò allo scopo di rendere ancora più belli gli edifici della nostra città, nonchè per dare un maggiore impulso alla ripresa dell’economia generale dell’intero paese e soprattutto della nostra città.

La seconda riguarda invece la necessità di attivarsi quanto prima al fine di applicare la riduzione del 20% dell’imposta comunale sugli immobili (IMU), per chi provvederà al pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario, così come previsto dal recente provvedimento inserito nel decreto rilancio (D.L. 34/2020) diventato Legge a seguito dell’approvazione da parte di Camera e Senato.

Con queste iniziative vogliamo come al solito sentirci sempre più vicino ai problemi economici che attanagliano i nostri concittadini e ribadire che la nostra politica sta nella capacità di poter dare risposte adeguate ai bisogni e agli interrogativi di una collettività organizzata… praticamente quella politica che ha alla sua base i principi fondamentali del popolo di sinistra.

Per il “Movimento Civico per Tarquinia”

Consigliere comunale Maurizio Conversini