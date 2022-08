Movida selvaggia, arriva la videosorveglianza sul lungomare del Pirgo

Installate le telecamere sul lungomare del Pirgo. Lo rende noto il consigliere comunale del Gruppo misto Alessandro D’Amico. “Siamo davvero quasi alla fine di un lungo lavoro, frutto di tanta sinergia tra gli uffici comunali e la Polizia Locale. Mi sono preso un impegno e posso sentirmi orgoglioso di averlo portato a termine. Grazie ancora al Sindaco Tedesco per la fiducia. Si poteva fare prima? Tutto è migliorabile, ma è stato creato un impianto ex novo con collegamento in fibra ottica e ampliabile all’intera città. Per la prima volta in assoluto!

Le cose ben fatte hanno bisogno del tempo necessario”.