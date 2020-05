Movida e assembramenti, stangati i locali del Pirgo

Motivo? Da una parte gli assembramenti visti negli ultimi due giorni, soprattutto sabato sera, ma anche per un'altra ragione: la somministrazione di bevande alcoliche dopo la mezzanotte. Una contestazione quest'ultima che non sarebbe andata giù ai commercianti del Lungomare. Multe salate da 4 mila euro e in alcun casi chiusura forzata del locale

Il weekend da poco trascorso non ha lasciato indifferente la Polizia e le Forza dell’Ordine. Questa mattina infatti gli agenti si sono recati alla Marina di Civitavecchia, per eseguire dei verbali ad alcuni locali. Motivo? Da una parte gli assembramenti visti negli ultimi due giorni, soprattutto sabato sera, ma anche per un’altra ragione: la somministrazione di bevande alcoliche dopo la mezzanotte. Una contestazione quest’ultima che non sarebbe andata giù ai commercianti del Lungomare. Multe salate da 4 mila euro e in alcun casi chiusura forzata del locale per 5 giorni.