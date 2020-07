Movida e assembramenti, D’Amato: “Mascherine anche all’aperto? Possibile”

“Non è escluso che si possa ricorrere ad un’ordinanza con l’obbligo di utilizzo di mascherina anche all’aperto”. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio, a Rai Radio1 nel programma Centocittà. “Stiamo cercando di capire quale siano gli strumenti migliori per affrontare due temi di assoluta priorità: gli assembramenti con relativa movida e i rientri negli aeroporti da alcuni paesi con alta incidenza virale. O si risolve così, altrimenti attraverso il buon senso dei cittadini, ma vedo questo non accade. Non dobbiamo dimenticarci cosa è successo in Catalogna, dove hanno richiuso tutto”.