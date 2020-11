Mov. Civico: “Caro Sindaco… dobbiamo correre più veloci del virus”

Caro Sindaco,

abbiamo sentito dai vari programmi televisivi e letto sulle varie testate giornalistiche on-line e cartacee, che la Regione Lazio fortunatamente ad oggi non si trova ancora nell’elenco delle regioni italiane a rischio di chiusura totale.

Da un’accurata analisi dei dati confrontati, non possiamo però non notare che il territorio della Tuscia si trova in 9° posizione per quantità di contagi in rapporto ai dati presenti al livello nazionale.

Con questo comunicato siamo a chiedere alla Sua amministrazione di poter mettere in campo delle risorse economiche e logistiche atte a far eseguire, nel più breve tempo possibile, tamponi, magari secondo l’età e utilizzando quelli meno invasivi. Tutto ciò “a tappeto” su tutti gli studenti di ogni ordine e grado!

Non solo, ma dando sicuramente precedenza alle classi e ai cittadini che a tutt’oggi stanno vivendo già la quarantena fiduciaria.

Crediamo che soltanto con un controllo a tappeto si possa cercare di limitare il contagio! Facendo così, emergerebbero i positivi sommersi, ossia gli asintomatici che, sfortunatamente, sono la nota dolente di questa pandemia.

I cittadini hanno il diritto di essere tutelati e assistiti nella maniera più efficace e più efficiente possibile!

Tale operazione dovrebbe essere finanziata dal Comune provvedendo all’acquisto di test antigenici per poter poi attivare una modulazione programmata idonea a scaglionare gli appuntamenti.

I test potrebbero essere prenotati ed eseguiti attraverso appuntamenti mirati e secondo i plessi scolastici e/o sezioni di appartenenza oppure, in alternativa, mettere a disposizione dei cittadini, in pochi e chiari passaggi, materialmente e fisicamente dove dovrebbero andare (in tutta sicurezza) a eseguire gratuitamente tali test, attuando presidi disponibili H24.

Attenzione, la nostra è soltanto una proposta sicuramente migliorabile e da valutare attentamente!

Il Movimento Civico per Tarquinia sta cercando soltanto di essere umilmente collaborativi e responsabili (così come ci hanno suggerito da un profilo Facebook) credendo che lo spirito di partecipazione, arrivati a questo punto, debba essere presente in tutti noi e per dimostrare di saper correre insieme, più velocemente del virus.

A dichiararlo il Movimento Civico per Tarquinia