Mountain bike, alla Cross Country una vittoria e un podio per la Mtb

A Supino ancora importanti soddisfazioni in casa Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini per i risultati raggiunti che evidenziano l’ottima preparazione in questo avvio di stagione dedicato alla mountain bike cross country, nonostante le restrizioni anti Covid-19. La Cross Country di Supino ha visto nove atleti del team altolaziale ai nastri di partenza. Molto bene Angelo Ciancarini nell’ottenere la miglior prestazione personale con il primo posto tra i master 7, su ottimi livelli anche Lorenzo Borgi, terzo di categoria master 6. Altre prestazioni di rilievo sono state prodotte da Gabriele Faccenda (8°M2), Luca Frenguellotti (12°M4), Massimiliano Chiavacci (8°M4), Daniele Bagnoli (11°M5), Mauro Gori (4°M6), Claudio Albanese (5°M6) e Sandro Costa (5°M7). La Mtb Santa Marinella conferma ancora il terzo posto nella classifica riservate alle sole squadre laziali tesserate con il Centro Sportivo Italiano per il campionato regionale di cross country, in attesa di fare il proprio debutto nell’altro circuito regionale Lazio XCO Cup (sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana) con la prima prova a Mentana il 21 marzo.