Mostra mercato macchine agricole, Giulivi a muso duro: “Tedesco revochi la delibera o vado in Procura”

“Con una lettera a nome mio e della mia giunta, ho chiesto al Sindaco Tedesco e alla Giunta di Civitavecchia di revocare la delibera che approva la nostra fiera nella loro città. Se questo non avverrà martedì depositerò con i nostri avvocati, tutta la documentazione e una denuncia alla Procura di Civitavecchia, per la verifica delle autorizzazioni preposte, e per il danno economico e di immagine che questa scelta scellerata sta causando a Tarquinia e ai Tarquiniesi, per negligenze organizzative non proprie dell’Amministrazione comunale.

Ringrazio la stampa intervenuta che aiuterà a fare maggior chiarezza sugli avvenimenti”. Il sindaco Alessandro Giulivi.