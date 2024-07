“Mossa scellerata ritirare la delibera per la provincia Porta d’Italia”

“Siamo profondamente indignati dalla mossa scellerata del centrosinistra cittadino, capitanato dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, che tenta di porre fine al sogno di tanti Civitavecchiesi: la provincia Porta d’Italia, la nostra provincia.

Come difensori della libertà e dell’autonomia, ribadiamo il nostro impegno a non farci imporre decisioni da chi vuole determinare il nostro futuro dall’esterno. Non possiamo accettare che, neanche un mese di amministrazione, la nuova maggioranza di Civitavecchia già inizi a causare danni. Noi, Lega, esistiamo da 40 anni e mai ci siamo arresi. Continueremo a lottare per ciò in cui crediamo, e la vittoria dell’autonomia differenziata ne è una chiara prova tangibile. Non molleremo. Non lo abbiamo mai fatto e non inizieremo ora”. Dario Rufino, Segretario Lega Giovani Civitavecchia.