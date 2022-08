Moscherini replica alla Madia: “Nessuna offesa, ho fatto solo una battuta”

Non c'era astio e smentisco di aver aggredito verbalmente qualcuno. Ho solo fatto notare che la legge sui porti, alla quale ha lavorato la Madia, a mio avviso non è affatto una bella legge

Non si è fatta attendere la replica di Gianni Moscherini alle accuse di Marianna Madia, arrivate ieri durante la presentazione dei candidati del Pd alla Camera e al Senato. L’ex presidente dell’Autorità Portuale esclude di aver insultato l’ex Ministro della Pubblica Amministrazione. “Ma quale offesa o insulto? Ho fatto solo e soltanto una battuta. Eravamo in Corso Centocelle e sono stato chiamato da Scilipoti. Non c’era astio e smentisco di aver aggredito verbalmente qualcuno. Ho solo fatto notare che la legge sui porti, alla quale ha lavorato la Madia, a mio avviso non è affatto una bella legge. Tutto qua”.