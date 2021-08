Morto annegato, la spiaggia a piazza Betlemme sequestrata. Aperta un’inchiesta

Lo stabilimento è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. In spiaggia infatti non ci sarebbe stato il bagnino, obbligatorio per chi gestisce un spazio con certe caratteristiche. Fra le mancanze, a quanto sembra anche quella del defibrillatore

Venerdì sera è morto un 49enne romeno, residente a Civitavecchia. L’uomo è annegato a largo del lido di Piazza Betlemme alla Marina. Lo stabilimento è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. In spiaggia infatti non ci sarebbe stato il bagnino, obbligatorio per chi gestisce un spazio con certe caratteristiche. Fra le mancanze, a quanto sembra anche quella del defibrillatore. Per ora non ci sarebbero ipotesi di reato, ne indagati. A tentare di salvare il malcapitato ci ha provato l’assistente bagnanti della vicina piscina di Largo Galli, purtroppo senza successo.