Morto annegato davanti a Piazza Betlemme, c’è la denuncia per il titolare dello stabilimento

Il titolare dello stabilimento balneare di Piazza Betlemme sarebbe indagato per omicidio colposo. Come riporta l’edizione di quest’oggi de Il Messaggero, c’è una novità importante nell’indagine sulla morte del 49 romeno, Ioan Obada, annegato venerdì scorso alla Marina. Sarebbe infatti arrivata la denuncia da parte dei Carabinieri della Compagnia di via Antonio da Sangallo. Motivo? L’assenza dell’assistente bagnante nella struttura, una figura obbligatoria per chi gestisce un’attività con determinate caratteristiche. Un elemento importante in più lo potrebbe dare però l’esame autoptico che verrà effettuato nei prossimi giorni.