Morte del centauro Marco Rossetti, il cordoglio di Csp e del Comune

“Civitavecchia Servizi Pubblici esprime condoglianze alla famiglia Rossetti per la perdita del caro Marco. Difficile trovare le parole di fronte ad una scomparsa così prematura, resta solo un senso di smarrimento e di vuoto. Marco era un operaio esemplare per la sua profonda dedizione al lavoro, fatto sempre con passione, e per la sua educazione e discrezione. Ai colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare per molti anni assieme a lui mancherà il suo saluto, sempre dolce e professionale, tra i corridoi di Villa Albani e del cantiere di Via Leopoli. CSP srl si unisce al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici per la perdita del caro Marco: il Presidente, il CdA e tutti i suoi colleghi sono pronti ad offrire completo sostegno alla Famiglia Rossetti e, in particolare, al figlio”, lo dichiara Csp in una nota. Acui fa seguito quella del sindaco Tedesco e dell’assessore Barbieri. “Ci uniamo al dolore espresso dai vertici di Civitavecchia Servizi Pubblici per l’improvvisa e tragica scomparsa del dipendente Marco Rossetti. Massima vicinanza ai suoi cari, colpiti da un lutto così grave, in particolare al figlio”.