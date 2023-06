“Berlusconi lascia un vuoto enorme, come enorme è stato il suo ruolo nello svecchiare l’Italia. Ha fatto molto per il Paese e anche per Civitavecchia, che negli anni ha ricevuto importanti finanziamenti e un forte impulso dai suoi Governi. Lo abbiamo ricordato interrompendo per un minuto di raccoglimento il consiglio comunale di stamattina.