Morte Alessio Falasca, i Carabinieri indagano sulle dinamiche dell’incidente

Ha destato grande scalpore e uno stato di shock la morte del giovane Alessio Falasca, deceduto dopo l’incidente avvenuto martedì notte in via IV Novembre. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Civitavecchia, per cercare di capire cosa ha provocato la perdita di controllo dell’auto che è finita addosso al muro di cinta, determinando la morte del 31enne di Santa Marinella.