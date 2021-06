Morbidelli: “Al lavoro da subito su iniziative per il Milite ignoto”

“Raccolgo con entusiasmo e un cordiale ringraziamento l’appello che mi arriva dal Centro Studi Aurhelio affinché anche Civitavecchia celebri la figura del Milite Ignoto, in piena sintonia con le indicazioni dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Come noto nel prossimo autunno, tra il 29 ottobre ed il 2 novembre prossimi, un Treno della memoria ripercorrerà il viaggio del convoglio speciale che nel 1921 portò da Aquileia a Roma la salma del Soldato Senza Nome, tumulata poi il 4 novembre nel sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano. Fu uno degli eventi unificanti della nostra Nazione, con oltre un milione di persone che accorsero a salutare il feretro lungo le 120 tappe del viaggio, seppellendo letteralmente i binari di fiori”. “C’è già una iniziativa che investe il Consiglio comunale della questione, chiedendo in particolare il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto: credo che il consenso ad essa sarà forte ed unanime. Al contempo, ritengo necessario rafforzare tale conferimento riempiendo di contenuti la ricorrenza del Centenario della Traslazione, risvelando quel filo Tricolore che lega il nostro territorio alle dolorose eppure gloriose vicende di un secolo fa”. “Oggi stessa mi sono messa al lavoro, d’accordo con il Sindaco Tedesco, con alcuni degli uffici comunali da coinvolgere in un grande evento e invito le associazioni che volessero dare il proprio prezioso contributo a considerarmi a loro disposizione, per trasmettere alle nuove generazioni lo spirito di unità e rinascita nazionale che contraddistinse quegli anni”. Questo quanto dichiara la Consigliera comunale Roberta Morbidelli.