Montino: “Mai più partenze di navi senza la sicurezza della negatività di passeggeri e equipaggio”

“Ho appena concluso la videoconferenza con i rappresentanti di Protezione civile nazionale, Prefettura, Ministeri e Regione. È stato confermato che non ci saranno più partenze delle navi da crociera senza aver prima riscontrato la negatività al tampone e l’assenza di sintomi da Covid-19 di equipaggi e passeggeri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La partenza dalle navi verso l’aeroporto di Fiumicino per l’imbarco – aggiunge – potrà essere garantita esclusivamente in presenza del volo autorizzato al decollo e all’atterraggio nei Paesi di destinazione, così da evitare che all’ultimo momento ci sia un pernottamento nelle strutture alberghiere locali”. “L’aereo previsto per oggi pomeriggio – prosegue il sindaco – per l’imbarco di 156 filippini non è stato confermato, quindi rimarranno imbarcati sulle navi da crociera. I 41 ucraini, invece, ospiti dell’Hotel Mercure di Fiumicino dovrebbero partire entro un paio di giorni con un pullman insieme ad altri connazionali collocati in altri Comuni”. “Infine – conclude Montino – ho trasmesso il documento con le richieste della capigruppo a Protezione civile nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prefetto e Regione Lazio”.