Montino: “Finale Europei in piazza, invito alla massima cautela”

“Come annunciato ieri, domenica prossima 11 luglio, in occasione della finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra, saranno allestiti due maxischermi per guardare tutti insieme la partita e sostenere la nostra nazionale: uno in darsena a Fiumicino e l’altro, offerto gentilmente dalla Misericordia, in Piazza Santarelli a Passoscuro. Al di là della festa per accompagnare la squadra italiana in questo importante appuntamento sportivo, invito la cittadinanza alla massima cautela e a rispettare tutte le normative anti-covid in vigore. Il virus, infatti, è ancora in circolazione e, anche se i contagi sono molto inferiori e tante persone si sono vaccinate, il rischio non è affatto escluso. Pertanto desidero ricordare le regole per assistere domenica in piazza alla finale di calcio: indossare le mascherine e mantenere il distanziamento di almeno un metro tra persone. Sarà inoltre vietato l’asporto e il consumo all’aperto di bevande in contenitori di vetro e, in generale, sempre all’aperto il consumo di alcol dalle 20 alle 7 del mattino dopo”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.