Domenica 18 ottobre Momo edizioni sbarca a Civitavecchia, alla Biblioteca Alessandro Cialdi a Piazza Calamatta 18, per un pomeriggio di radicalità ed editoria. Momo è una casa editrice nata nel 2019. Fa libri, organizza festival di cultura radicale, eventi in tutta Italia, laboratori nelle scuole, nelle carceri e ovunque si possa fare. Momo è un progetto culturale che, dall’inizio, ha tra gli obiettivi quello di rivolgersi alle generazioni più giovani, di ascoltarle.

Oggi MOMO porta a Civitavecchia due libri, ugualmente radicali, declinati in modo diverso: un saggio politico attuale, “Antifascismo illegale”, a cura di Mattia Tombolini e un romanzo radicale e provocatorio, “Diventare maschi”, di Gianmarco Mecozzi. Il primo verrà presentato alle 17.30 alla presenza del curatore Tombolini e di Ismaele De Crescenzo. Il secondo verrà prima presentato, alle 19, con l’autore Mecozzi e con Lucia Bartolini, e poi sarà letto dall’attore Alessandro Tiberi (il mitico Seppia di Boris e anche protagonista del film di Woody Allen To Rome with love, solo per ricordare alcune delle sue interpretazioni più note), in un reading, già presentato a Roma, esilarante e struggente al tempo stesso.

Dalle 16.30 sarà presente il banchetto/libreria di Momo edizioni, con una parte dedicata ai libri rigenerati di Momo.