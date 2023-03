Momenti di paura al Mercato, va a fuoco una casetta di legno

Una casetta di legno, adibita a vendita di generi alimentari è andata a fuoco nel tardo pomeriggio al Mercato, in piazza XXIV Maggio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme, i carabinieri che indagano sull’accaduto, la polizia di stato, la polizia locale e il sindaco Ernesto Tedesco. Fra le ipotesi sulle cause dell’incendio un cortocircuito al frigorifero. Il Pincio sta valutando la chiusura della zona per le attività commerciali per la giornata di domani.