Modifica del calendario di raccolta rifiuti: Csp propone il sondaggio

“Vorresti modificare il calendario di raccolta del Sabato e conferire plastica e metalli al posto dell’organico?” (La raccolta itinerante del Sabato riguarderebbe la sola frazione dell’organico). Csp lo chiede ai cittadini.

I riferimenti. Vai sul sito civitavecchiaservizipubblici.it

e partecipa al sondaggio.

http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/sondaggio/

“CSP Srl intende conoscere l’opinione dei cittadini sulla possibilità di modificare il calendario di raccolta “porta a porta” del sabato conferendo plastica e metalli al posto dell’organico (come da calendario), oltre alla già prevista giornata di raccolta del Martedì. In questo modo, i cittadini avrebbero la possibilità di conferire plastica e metalli due giorni alla settimana (Martedì e Sabato), mentre la raccolta itinerante del sabato riguarderebbe la sola frazione dell’organico, oltre alle già previste giornate di raccolta dell’umido del Lunedì e del Mercoledì (come da calendario)”.