Misure e restrizioni per le festività, tutto quello che c’è da sapere su come comportarsi

Sono dunque ufficiali le nuove misure di restrizione per ciò che riguarda il periodo natalizio. Zona rossa nei festivi e prefestivi, finestra di possibilità per un paio di “non conviventi” per pranzi e “cenoni” e zona arancione per gli altri giorni fino alla Befana. Nelle slide tutte le misure adottate dal Governo e riassunte in sintesi.