Misure anti-covid, nel nuovo dpcm stretta su movida e feste private. Stop al calcetto

Significativa raccomandazione ad indossare la mascherina anche in casa, in presenza di non conviventi. E’ una delle indicazioni presenti nel nuovo dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte (consultabile cliccando su questo link). Ma le disposizioni riguardano anche e soprattutto le attività commerciali. Confermata la stretta alla movida: la chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto, fatte salve quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la presenza massima di 30 persone. Sospese le gite scolastiche e disposto lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale, come ad esempio il calcio a 5. Confermato anche un alleggerimento della quarantena, che passa da 14 a 10 giorni e l’ok al tampone unico.