Miss Lazio 2022 è Swami Ciucci. Al Traiano il successo della 21enne su altre 36 concorrenti

Miss Lazio 2022 è Swami Ciucci. La 21enne romana del Tiburtino, castana, occhi marroni, alta 179 cm, si è imposta ieri sera al Teatro Traiano su altre 36 concorrenti. All’evento, patrocinato dal Comune di Civitavecchia, erano presenti il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore Emanuela Di Paolo, Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma e Miss Italia 2020 Martina Sambucini. In passerella le creazioni moda di Ciambella, Persechino, Torlonia e Nyny Ryke. Il Lazio ha la sua nuova reginetta di bellezza, Miss Lazio 2022. Si chiama SWAMI CIUCCI, ha 21 anni e vive al quartiere Tiburtino. Capelli castano scuro, occhi marroni, alta 179 cm. Diplomata all’istituto di economia informatica, non frequenta l’università e pratica fitness. I suoi hobby sono la fotografia e la musica. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella professionista. Essendo già vincitrice della fascia di Miss Eleganza Lazio 2022, Swami ha ceduto quest’ultimo titolo a FEDERICA MAINI, 18 anni, romana del Portuense, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 174. È al 5° anno di liceo delle scienze umane, pratica la danza, ama cantare e sfilare. Il suo “sogno nel cassetto” è quello di affermarsi come modella nell’alta moda. Con questo verdetto si sono chiuse ieri sera, presso il teatro comunale Traiano di Civitavecchia, le finali regionali dell’83° concorso nazionale Miss Italia e, da oggi al 19 settembre, a Fano (PU), si terranno le prefinali nazionali. Ma ieri sera sono stati assegnati anche altri titoli, che vanno così a completare la squadra laziale. MISS SORRISO LAZIO 2022 è SOPHIA DI SAURO, 18 di Terracina, bionda, occhi verdi, è alta 170 cm. È al quinto anno di liceo artistico, pratica nuoto e nuoto sincronizzato. Nel tempo libero ascolta musica, fa tanto sport e d’estate la bagnina. Sogno nel cassetto? Diventare architetto. MISS ETRURIA LAZIO 2022 è SARA MUNDULA, 18enne di Cerveteri, capelli castano chiari, occhi grigi, alta 178 cm. Diplomata al liceo artistico, al 2° anno della facoltà di architettura. Pratica la pallavolo, ama leggere, viaggiare, visitare mostre/musei e posti nuovi. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un bravo architetto e… non perdere mai il sorriso. MISS SOCIAL LAZIO 2022 è ELISA CIANFROCCA, 19enne di Alatri, capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Diplomata al liceo scientifico, inizierà a breve mediazione linguistica. Ha praticato danza per 10 anni, nuoto, equitazione e ora fitness. Nel tempo libero ama ascolta musica e lavora molto sui suoi canali social. Sogna di fare la modella professionista. L’evento di Civitavecchia, previsto inizialmente nella splendida Porta Livorno ma spostato poi al Teatro Traiano a causa delle previsioni meteo, è stato organizzato dalla Delta Events e patrocinato dal Comune di Civitavecchia, per iniziativa del sindaco Ernesto Tedesco e dell’assessore al turismo e promozione del territorio Emanuela Di Paolo, che hanno voluto riportare la finale regionale del concorso nella cittadina tirrenica dopo ben 17 anni di assenza. In passerella 37 concorrenti hanno avuto l’onore e il piacere di indossare i capi di alta moda degli stilisti Franco Ciambella (civitavecchiese DOC), Sabrina Persechino e Victoria Torlonia, oltre alle creazioni di “moda etica e sostenibile” della maison londinese Nyny Ryke. Si sono poi presentate alla giuria nel corso di un emozionante tributo video a cinque dive del cinema e della tv italiana lanciate, come tante altre, dal concorso Miss Italia: Sophia Loren, Stefania Sandrelli, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone. Ospite d’onore Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, madrina della serata presentata dalla instancabile Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, coadiuvata dalla sempre più brava Martina Sambucini (Miss Italia 2020) e diretta dal regista Mario Gori. Ospiti anche alcune miss civitavecchiesi che hanno dato lustro alla propria cittadina: Barbara Salvati (Miss Lazio 1998), Daniela Romeo (Ragazza in Gambissime Lazio 2002) e Sara Gaudenzi (Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017). Applaudite le esibizione del tenore Dario Di Vietri e del Centro Artistico del Balletto, diretto dalla civitavecchiese Marilena Ravaioli, presente anche in giuria insieme alla stessa Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, l’assessore al turismo Emanuela Di Paolo, i consiglieri Matteo Iacomelli e Pasquale Marino, gli stilisti già citati Franco Ciambella, Sabrina Persechino, Victoria Torlonia e Nyny Ryke Goungou, l’organizzatore di Miss Italia USA Roberto Onofri, la coreografa Marilena Ravaioli, il fotografo di moda Piero Consoli, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il perrsonal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, lo chef TV Bruno Brunori e l’agente della Miluna Stefano Mariani.