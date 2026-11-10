Misericordia, domani la mozione della consigliera regionale Califano in aula

"Il territorio di Santa Marinella e del Litorale rischia di perdere un presidio cruciale per il soccorso e l’assistenza sanitaria", dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa

Riceviamo e pubblichiamo. Il territorio di Santa Marinella e del Litorale rischia di perdere un presidio cruciale per il soccorso e l’assistenza sanitaria. La Confraternita Misericordia di Santa Marinella, attiva dal 1993 e forte di quasi 2.500 interventi all’anno nel servizio di emergenza-urgenza 118, è oggi senza una sede a causa della sentenza del TAR del febbraio 2026 che ha imposto il rilascio dello storico immobile di via Rucellai.

Proprio in questi giorni in Consiglio Comunale, insieme alle opposizioni abbiamo chiesto con forza il conferimento della cittadinanza onoraria alla Misericordia, per evidenziare il valore inestimabile del lavoro svolto quotidianamente da volontari e soccorritori al servizio della comunità. La Misericordia resta ancora senza una sede idonea e nel Consiglio comunale del 9 novembre le parole del sindaco non sono bastate a rassicurare la Misericordia e la cittadinanza in quanto si continuano a prospettare diverse soluzioni senza che nessuna si sia finora concretizzata.

Il problema non può essere rinviato, va risolto adesso. Ringraziamo sentitamente la consigliera regionale del PD Michela Califano per essersi attivata tempestivamente a difesa della nostra comunità: la sua Mozione n. 371, depositata ad aprile 2026, approda finalmente in Consiglio Regionale del Lazio mercoledì 11 novembre, al punto 9 dell’ordine del giorno. Auspichiamo che la mozione venga accolta e votata dall’Aula.

Il documento impegna direttamente il Presidente Francesco Rocca, titolare della delega alla Sanità, ad attivarsi subito per:

1. Individuare una nuova sede idonea, attingendo anche tra gli immobili e i presidi di proprietà regionale presenti sul territorio di Santa Marinella.

2. Garantire la continuità operativa del servizio 118 e del trasporto infermi senza alcuna interruzione per la cittadinanza.

3. Convocare un tavolo tecnico urgente con Regione Lazio, ARES 118, Comune di Santa Marinella e vertici della Misericordia per definire una soluzione definitiva.

Non possiamo permetterci di depotenziare la rete di soccorso del nostro litorale. Il Partito Democratico di Santa Marinella continuerà a tenere alta l’attenzione sulla questione e metteremo in campo tutti gli strumenti politici e istituzionali necessari a risolvere questa emergenza, per tutelare i cittadini e difendere questo presidio fondamentale di solidarietà e salute pubblica.

Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa

La Segretaria, Il Direttivo, Il Capogruppo