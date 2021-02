Minnucci: “Finanziamento regionale per la copertura del Pala Grammatico”

"Il Partito Democratico della Regione ha voluto dunque recepire la richiesta d'aiuto di Civitavecchia e del PD cittadino, per sanare una situazione ormai divenuta insopportabile e inaccettabile per un fiore all'occhiello dello sport locale e regionale"

“La Regione ha approvato un ordine del giorno per concedere un finanziamento straordinario, al fine di realizzare una nuova copertura dell’impianto sportivo Pala Grammatico. Il Partito Democratico della Regione ha voluto dunque recepire la richiesta d’aiuto di Civitavecchia e del PD cittadino, per sanare una situazione ormai divenuta insopportabile e inaccettabile per un fiore all’occhiello dello sport locale e regionale. Consapevoli dell’azione portata avanti anche dall’Amministrazione Comunale, confidiamo in un incontro per fare sinergia e raggiungere quanto prima il risultato che tutti attendiamo” lo ha detto il Consigliere Regionale PD, Emiliano Minnucci.