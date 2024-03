Minghella sugli atti vandalici: “La noia può portare a azioni come queste”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marinella, Emanuele Minghella, interviene a margine dell’atto vandalico commesso alla rotatoria di Prato del Mare, dove sono stati divelti alcuni elementi di arredo urbano. Dopo la denuncia e la diffusione sui social media, il Presidente Minghella ha richiesto la visualizzazione dei video registrati dalle adiacenti telecamere di videosorveglianza, per individuare i trasgressori.

“La noia, in alcuni casi, può portare a circostanze come queste – ha dichiarato Minghella – non tenendo minimamente conto dell’importanza del bene pubblico ed arrecando danni all’intera comunità. Non vuol certo essere solo una azione repressiva, bensì educativa affinché altri non ripetano le stesse azioni. Per questo motivo ho richiesto la possibilità, attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, di poter individuare i trasgressori.

Detto ciò, la politica ha l’obbligo e l’impegno di offrire servizi destinati ai ragazzi, dalle attività sportive e culturali in genere, offrendo spazi adeguati e ludico-ricreativi che a Santa Marinella mancano da tanto, troppo tempo.

La Piazza, ad esempio, non è più procrastinabile; abbiamo bisogno di un luogo dove incontrarsi e renderlo il fulcro sociale ed economico della città. Non è concepibile che dopo oltre 70 anni di autonomia siamo ancora sprovvisti di un elemento urbanistico fondamentale come una Piazza può rappresentare per una comunità. Sono convinto -conclude Minghella – che dopo aver acquistato al patrimonio il nuovo Municipio e tante altre strutture, saremo in grado di realizzare questo grande progetto di civiltà ed offrire dunque, anche ai ragazzi, un luogo di incontro permanente e funzionale”.