Minghella è il nuovo presidente del consiglio comunale, Rosa è il vice

Riceviamo e pubblichiamo.Si è appena concluso nella sede di via Cicerone 25, il primo consiglio comunale della nuova amministrazione Tidei a Santa Marinella. Dopo doppie votazioni per eleggere il presidente e vice presidente del consiglio comunale, la maggioranza e la minoranza hanno espresso voti a favore di Emanuele Minghella per la figura di presidente con 11 voti e 6 schede nulle e Alessio Rosa come vicepresidente, eletto con 11 voti contro i 5 della Dott.ssa Clelia Di Liello ed una scheda bianca. “Sono convinto che l’elezione del presidente del consiglio – ha affermato il sindaco Pietro Tidei – riconosca in Emanuele Minghella non solo l’impegno portato avanti in questi dieci anni di carriera politica, di cui cinque al mio fianco, ma anche la sua competenza ed i suoi valori. Devo dire che a lui avevo offerto la possibilità di continuare a rappresentare la città in qualità di assessore e vice sindaco a rotazione, ma ha preferito ricoprire questo nuovo incarico. Sono sicuro che governerà benissimo il consiglio comunale vista anche la sua esperienza decennale e sono certo che sarà una garanzia di trasparenza ed equilibrio per tutto il consiglio comunale. In Minghella riconosco la lealtà che lo ha sempre contraddistinto. Sono dispiaciuto però per l’intervento della minoranza in merito alla neo elezione del vicesindaco Alessio Rosa, verificatosi a seguito della mancata disponibilità ricevuta da parte della minoranza. È stata reputata erronea la scelta di non eleggere una consigliera di opposizione. Voglio ribadire che la maggioranza aveva espresso di dare preferenza come vice presidente ad un consigliere donna di opposizione, individuandola nella Dott.ssa Di Liello o nella Dott.ssa Fantozzi, le quali però, forse poco convinte o alle prime esperienze nel campo, hanno dimostrato poco interesse a riguardo. Vogliamo rispettare l’opposizione e con la stessa instaurare un rapporto di collaborazione per proseguire operando con legalità e trasparenza. Concludo augurando un buon lavoro ai nuovi eletti nel consiglio comunale, il presidente Minghella e il suo vice Rosa, a loro i miei più sinceri auguri”.