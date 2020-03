Minacce e maltrattamenti alla compagna, in manette 39enne del posto

Ieri è stato arrestato un 39enne del posto, con precedenti, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, una 39enne originaria della provincia di Chieti. La donna, dopo l’ennesimo maltrattamento da parte dell’uomo che l’aveva strattonata violentemente e minacciata, si era rifugiata a casa di alcuni vicini, dove aveva chiamato il 112. I carabinieri hanno riscontrato diversi episodi di violenza che la donna aveva subito in passato, tra il 2016 ed il 2017, documentate da alcune certificazioni mediche che la donna stessa aveva fornito. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia.