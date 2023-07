Migranti in fuga da Civitavecchia, scappano alcuni minori della Ocean Viking

Una decina di minori non accompagnati, sbarcati martedì scorso dalla Ocean Viking al porto di Civitavecchia, si sarebbero dati alla fuga. I migranti erano ospitati da una struttura locale, su indicazione del Comune di Civitavecchia che deve farsi carico, almeno temporaneamente e in attesa di sistemazione definitiva, dei minori non accompagnati che arrivano con le ong. I profughi che si sono allontanati sarebbero eritrei etiopi e sudanesi. Erano arrivati cinque giorni fa, in tutto i migranti sbarcati dalla Ocean Viking sono stati 57, di cui 5 donne, una bimba di quattro anni e 18 minori non accompagnati.