Il tour nazionale della lista “Pace Terra e Dignità” ha fatto tappa anche a Civitavecchia. Domenica sera il noto giornalista Michele Santoro ha tenuto un comizio in piazza Saffi, in pieno centro storico cittadino. Davanti ad un centinaio di persone l’ex conduttore di Samarcanda e Annozero, ha toccato diversi temi, in particolar modo quello geopolitico legato ai conflitti in Ucraina e Gaza. A cliccare sui medesimi tasti anche i candidati alle elezioni europee con la lista del giornalista, Fabio Alberti, attivista politico e Marta Grande, ex parlamentare e presidente della commissione Esteri in quota Movimento 5 stelle.