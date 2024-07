L’ondina nostrana, Michela D’Amico, della Nuotatori Civitavecchiesi, nel campionato europeo master di Belgrado porta per la seconda volta la nostra città sul podio più alto degli europei.

La gara 3000m open water nel fiume Sava, nel bacino chiuso denominato Ada Ciganlija, in una splendida giornata di sole, Michela come nella 1500 parte forte e mette subito in difficoltà le avversarie, mantiene il ritmo e man mano si sfrangia il codazzo delle inseguitrici, ma come nella giornata di ieri deve completare più di un giro e mezzo con l’unica avversaria che tenacemente la tampona.

Nell’ultimo mezzo giro accelera e riesce a staccarla di alcuni secondi. Si laurea così Campione Europeo anche nel Mezzo Fondo rimpinguando un carniere 2024 già colmo di ori.

Non ha mollato – è il primo commento del mister Marcello Jacopucci – dimostrando così un’ottima resistenza ed una grande volontà. Gli impegni in questa stagione non sono ancora finiti, sarà molto lunga, ma lavoreremo per mantenere questa forma mentale e per non fare decadere la forma fisica. I complimenti all’atleta dal Presidente Federica Feoli entusiasta per gli ennesimi risultati della sua atleta.