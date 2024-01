“Mi piacerebbe ricandidarmi a sindaco, c’è ancora del lavoro da portare a termine”

“Se mi piacerebbe ricandidarmi a sindaco? C’è una regola non scritta nella politica, quella che indica una riconferma del sindaco che conclude il mandato. Vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi, ma la risposta è si, sarei pronto a ripresentarmi come candidato del centrodestra”. Lo ha detto il sindaco Ernesto Tedesco che quindi guarda con interesse alla possibilità di giocarsi le sue carte per un secondo mandato: “Io sono innanzitutto a disposizione del mio partito, la Lega, del mio segretario, Matteo Salvini e quindi anche della coalizione di centrodestra – precisa -. Tanti progetti sono stati avviati o definiti, molti risultati sono stati conseguiti in questi anni di amministrazione comunale, ma c’è ancora del lavoro da portare a termine”.