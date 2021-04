Messo in salvo cane che vagava smarrito tra le macchine sulla strada da Porto Clementino a Tarquinia

Nella mattinata di Pasquetta un cane vagava tra le macchine in corsa sulla strada provinciale Porto Clementino a Tarquinia, ed è stato salvato grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato e dei volontari AEOPC. A seguito di numerose segnalazioni di automobilisti sono riusciti a toglierlo dalla strada e a ripristinare la viabilità che si era parzialmente bloccata per il cane che causava brusche frenate da parte degli automobilisti. È stata verificata una lettura del microchip in contatto con il servizio Veterinario Asl che sta accertando i dati per farlo tornare al proprietario.

Nel frattempo è stato portato presso la base AEOPC per le cure e la custodia Ancora una volta a Tarquinia si e evidenziata un attenta collaborazione tra gli enti preposti al controllo, che anche in questa giornata di Pasquetta ha espresso un importante risultato sul tema sicurezza e tutela degli animali.